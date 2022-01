Inter verpflichtet Caicedo

Inter Mailand schlägt kurz vor Ende der Transferperiode noch einmal zu. Wie die Nerazzurri offiziell bekanntgeben, schließt sich Felipe Caicedo dem Klub auf Leihbasis bis zum Saisonende an. Der Stürmer kommt vom FC Genua.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 33-jährige Ecuadorianer kommt in dieser Saison bisher auf vier Torbeteiligungen in neun Ligaeinsätzen. Inter ist für den 68-fachen Nationalspieler nach Genua und Lazio Rom bereits die dritte Station in der Serie A. Zuletzt hatten die Mailänder schon die Verpflichtung von Robin Gosens unter Dach und Fach gebracht.