Kauft Abramovich Klub in der Süper Lig?

Den FC Chelsea muss Roman Abramovich aufgrund des Ukraine-Kriegs nach langen Jahren als Boss wieder abgegeben. Wie die ‚Fanatik‘ berichtet, liebäugelt der russische Oligarch nun mit dem Kauf eines türkischen Klubs. Dem Bericht zufolge steht Abramovich bereits seit Wochen in Kontakt mit Mehmet Sepil, dem Präsidenten von Göztepe.

Zum Saisonende zieht sich das Kluboberhaupt zurück, Abramovich könnte nicht nur an die Spitze des Vereins treten, sondern dem Team aus Izmir auch finanziell gehörig unter die Arme greifen. Sepil hält die Mehrheit der Anteile am Klubmund könnte Abramovich durch einen Verkauf zum Chef machen. Momentan rangiert Göztepe auf Rang 18 in der ersten türkischen Liga.