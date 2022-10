Mainz suspendiert Burgzorg

Mainz 05 wird die Partie gegen den 1. FC Köln am morgigen Freitag (20:30 Uhr) ohne Delano Burgzorg bestreiten. Laut Trainer Bo Svensson wurde der 23-jährige Niederländer „aus disziplinarischen Gründen“ suspendiert. Nach Informationen des ‚kicker‘ kam Burgzorg zu spät zum Abschlusstraining.

Schon Mitte September gegen Hertha BSC und bei Ex-Klub Heracles Almelo hatte es vergleichbare Vorfälle gegeben. Der Stürmer war Anfang des Jahres nach Mainz gekommen, in bislang zwölf Einsätzen schoss er zwei Tore. In die Mainzer Startelf schaffte es Burgzorg in dieser Saison noch nicht.