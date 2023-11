Leverkusen ohne Wirtz

Bayer Leverkusen wird die Auswärtsreise zum Europa League-Gruppenspiel beim schwedischen Klub BK Häcken ohne Florian Wirtz antreten. Der 20-Jährige fehlte beim heutigen Abschlusstraining der Werkself wegen leichter Muskelprobleme. Wie der Bundesligist mitteilt, wird Wirtz daher geschont.

Bayer muss sich wegen des Fehlens seines Unterschiedsspielers jedoch keine Sorgen ums Weiterkommen machen. Aktuell belegt Leverkusen in der Gruppe H nach vier Siegen aus vier Spielen den ersten Platz und kann am Donnerstag (21 Uhr) den Einzug in die K.o.-Phase eintüten.