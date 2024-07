Bayer 04: Nächster Interessent für Azmoun

Sardar Azmoun steht weiterhin vor einem Abgang bei Bayer Leverkusen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, gibt es neben dem FC Sevilla mit Dubai City nun noch einen weiteren Interessenten für den 29-Jährigen. Die Scheichs wollen den Iraner festverpflichten, Bayer erhofft sich eine Ablöse von acht bis zehn Millionen Euro und ist an einer schnellen Lösung interessiert. Azmoun hatte das erste Training der neuen Saison geschwänzt und war daraufhin von Trainer Xabi Alonso aussortiert worden.

Sevilla ist schon längere Zeit an dem Stürmer interessiert, möchte Azmoun jedoch lediglich leihen und sich maximal eine an Einsätze gekoppelte Kaufpflicht in den Vertrag schreiben lassen. Daran hat Bayer wiederum nur wenig Interesse. Der Vertrag des Offensivspielers läuft noch bis 2027 bei einem Jahresgehalt von 3,5 Millionen Euro. Sollte sein neuer Klub ihm nicht mindestens ein solches Gehalt zahlen, wird Azmoun laut der Boulevardzeitung eine Abfindung vom Doublesieger verlangen.