Leipzig: Schröder glaubt an Simons-Chance

Bei RB Leipzig hat man den Poker um Offensivtalent Xavi Simons noch längst nicht aufgegeben. „Wir sind weiterhin sehr stark daran interessiert, dass wir Xavi bei uns behalten“, sagt Sportdirektor Rouven Schröder gegenüber ‚Sky‘, „trotz allem glauben wir, dass wir auch eine Chance haben.“ Um die Dienste des 20-Jährigen von Paris St. Germain bemüht sich auch der FC Bayern sehr intensiv. In München träumt man schon vom Offensivtrio Musiala/Wirtz/Simons.

An PSG ist Simons noch bis 2027 vertraglich gebunden. Der Scheichklub hat für diesen Sommer eine erneute Leihe des jungen Niederländers im Sinn, da bei einem Verkauf vor Januar 2025 Ex-Klub PSV Eindhoven recht üppig an einem Verkauf beteiligt wäre. Simons seinerseits präferiert nach zahlreichen Tapetenwechseln einen Verbleib in der Bundesliga. Die Hoffnungen in Leipzig sind daher durchaus berechtigt. Schließlich spielte Simons mit 25 Torbeteiligungen in 44 Spielen eine starke Saison bei den Sachsen, die auf eine Wiederholung für 2024/25 hoffen.