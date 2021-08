Ex-Bundesligaspieler Jungwirth vor Wechsel

Florian Jungwirth steht kurz vor einem Wechsel innerhalb der Major League Soccer. Wie ‚Transfermarkt.de‘ berichtet, zieht es den 32-Jährigen zu den Vancouver Whitecaps. Als Ablöse sollen 170.000 Euro an die San Jose Earthquakes fließen, durch Boni könnte sich die Summe um weitere 85.000 Euro erhöhen.

Jungwirth spielt seit Februar 2017 in der höchsten Spielklasse in Nordamerika. Zuvor war der Innenverteidiger in Deutschland für den SV Darmstadt, den VfL Bochum, Dynamo Dresden und den TSV 1860 München am Ball.