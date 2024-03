Liverpool-Abschied: Gehen drei Stars mit Klopp?

Die Wege vom FC Liverpool und Luis Díaz (27) könnten sich überraschend im Sommer trennen. Die ‚Sun‘ bringt einen Verkauf des kolumbianischen Flügelflitzers ins Spiel, sollte der bis 2025 datierte Kontrakt mit Superstar und Positionskonkurrent Mohamed Salah (31) vorzeitig ausgedehnt werden. Spanische Vertreter sollen die Fühler nach Díaz bereits ausgestreckt haben.

Salahs Verbleib an der Anfield Road ist jedoch nicht in Stein gemeißelt, eine Ablöse von weit über 100 Millionen Euro ist im Gespräch. Neben der Vertragsverlängerung mit dem Ägypter habe oberste Priorität, dass Innenverteidiger Virgil Van Dijk (32) und Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold (25) langfristig an den Klub gebunden werden. Die Arbeitspapiere der beiden Leistungsträger sind ebenfalls nur noch bis 2025 gültig.

Unterdessen sei bereits klar, dass die auslaufenden Verträge der Ex-Bundesligaspieler Joel Matip (32) und Thiago Alcántara (32) nicht verlängert werden. Wohin es das Duo zieht, ist noch unklar. Klopp wird jedenfalls erstmal eine Pause einlegen.