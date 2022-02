FC Bayern: Neuer und Nübel nie mehr zusammen

Alexander Nübel und Manuel Neuer werden wohl nicht mehr zeitgleich im Kader des FC Bayern stehen. Nach Informationen des ‚kicker‘ sehen die Bayern-Entscheider ein, dass es das Duo „beim Rekordmeister nicht mehr geben wird“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor der Saison 2020/21, als Nübel ablösefrei von Schalke 04 an die Säbener Straße kam, hatte man eigentlich eine Art Arbeitsteilung im Sinn gehabt. Auf die Konstellation, dem zehn Jahre jüngeren Emporkömmling gewisse Spiele abzutreten, ließ sich Neuer als absoluter Platzhirsch allerdings nicht ein.

Weitere Nübel-Leihe?

Kann Nübel also überhaupt noch eine Zukunft bei den Bayern haben? Wohl nur unter gewissen Umständen. Laut dem ‚kicker‘ ist man in München bereit, den bis 2025 datierten Vertrag mit dem 25-Jährigen zu verlängern. Im Anschluss an die Unterschrift könnte eine weitere Leihe auf dem Programm stehen. Nübels aktuelles Gastspiel bei der AS Monaco ist bis 2023 terminiert.

Bis zum selben Zeitpunkt läuft auch Neuers Kontrakt. Weil der 35-Jährige aber noch einmal verlängern soll, ist vorerst kein Platz für Nübel.

FT-Meinung