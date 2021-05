Ginczek: „Habe nichts anderes geplant“

Daniel Ginczek geht davon aus, dass er seine Schuhe auch in der kommenden Saison für den VfL Wolfsburg schnüren wird. „Ich habe nichts anderes geplant und werde erst nach der Saison mit den Verantwortlichen über meine Situation sprechen. Ich habe noch Vertrag bis 2022 und mir bislang noch keinerlei Gedanken gemacht. Da bin ich mittlerweile auch etwas lockerer als noch vor ein paar Jahren“, so der Stürmer im Gespräch mit ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘.

Im Alter von 30 Jahren wagt Ginczek schon einmal einen kleinen Rückblick auf seine Karriere. Das Fazit fällt durchaus positiv aus: „Klar, man könnte auch drüber sprechen, dass ich gerne mal Deutscher Meister mit einem Einsatz oder Pokalsieger geworden wäre oder in der Champions League gespielt hätte. Aber wenn ich meine Karriere mit den ganzen Verletzungen und den schweren Hürden betrachte, bin ich am Ende des Tages zufrieden.“ In der aktuellen Saison kam der Angreifer in zehn Ligaspielen zum Einsatz. Eine Torbeteiligung verzeichnete Ginczek nicht.