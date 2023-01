McKennie: Wird Leeds noch abgefangen?

Leeds United muss sich im Werben um Weston McKennie (24) nationaler Konkurrenz erwehren. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, erwägt Nottingham Forest, den Wechsel des Mittelfeld-Allrounders von Juventus Turin zu den Peacocks noch zu torpedieren.

McKennie soll seine Teamkollegen in Italien bereits von seinem Wechsel unterrichtet haben. Zwischen Leeds und Juventus soll Gianluca Di Marzio zufolge mündliche Einigung bestehen. Neben der Leihgebühr von 1,5 Millionen Euro erhalten die Engländer eine Kaufoption in Höhe von 35 Millionen Euro, die unter bestimmten Bedingungen zur Kaufpflicht wird. Dass es nach Leeds geht, ist aber offensichtlich nicht so klar, wie zuletzt angenommen. Ohnehin will Juve den Ex-Schalker am liebsten direkt verkaufen.

