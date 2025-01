Brighton-Interesse an Chelsea-Verteidiger

Brighton & Hove Albion schaut sich auf der Suche nach Winterverstärkungen bei der Konkurrenz um. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, steht Tosin Adarabioyo vom FC Chelsea auf dem Wunschzettel des Klubs von Coach Fabian Hürzeler. Die Seagulls wollen im Winter einen neuen Innenverteidiger als Ersatz für Igor (26) unter Vertrag nehmen, der nach einer Oberschenkel-Operation für den Rest der Saison ausfällt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Adarabioyo war vor der Saison ablösefrei vom FC Fulham an die Stamford Bridge gewechselt, steht dort noch bis 2028 unter Vertrag. In der laufenden Saison absolvierte der 27-Jährige 18 Pflichtspiele, in denen er drei Treffer erzielen konnte.