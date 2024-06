Werder: Gespräche über Njinmah-Zukunft laufen

Der SV Werder Bremen möchte den Vertrag mit Justin Njinmah verlängern und den Flügelspieler langfristig an den Verein binden. Wie der ‚kicker‘ berichtet, laufen die Gespräche zwischen Klub und Spieler bereits. Aktuell steht der 23-Jährige noch bis 2026 bei den Norddeutschen unter Vertrag. Bis zum Beginn der neuen Saison möchte der SVW Klarheit in der Personalie schaffen. „Davon kann man ausgehen. Wir haben das Thema auf dem Zettel und wollen Justin halten“, zitiert das Fachmagazin den Leiter Profifußball Clemens Fritz.

Njinmah war vor der abgelaufenen Saison von seiner Leihe von der U23 von Borussia Dortmund nach Bremen zurückgekehrt und hat sich in kürzester Zeit in die Profimannschaft der Werderaner gespielt. Er lief in 24 Bundesligapartien auf, dabei erzielte der Rechtsaußen sechs Treffer und bereitete zwei weitere vor. In der Rückrunde warfen ihn jedoch mehrere Verletzungen zurück. Dennoch machten die guten Leistungen des Offensivspielers einige Klubs auf ihn aufmerksam. Dem Vernehmen nach sind die Wolverhampton Wanderers, der FC Everton und der FC Villarreal an Njinmah interessiert.