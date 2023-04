Leipzig: Der Plan mit Angeliño

Angeliño besitzt bei RB Leipzig offenbar keine Zukunft mehr. Dem ‚kicker‘ zufolge besteht seitens der Sachsen kein Interesse daran, den Spanier im Anschluss an seine Leihe zur TSG Hoffenheim wieder in die Mannschaft zu integrieren. Trainer Marco Rose vertraue nach wie vor Sommer-Neuzugang David Raum (25), den Leipzig für 26 Millionen Euro unter Vertrag genommen hatte.

Interessierte Vereine können in der kommenden Transferperiode von eine Klausel in Höhe von 20 Millionen Euro Gebrauch machen, um Angeliño zu verpflichten. Für die Hoffenheimer stand der Linksverteidiger in der laufenden Saison bislang 30 Mal auf dem Rasen und war an elf Treffern direkt beteiligt (ein Tor, zehn Vorlagen).

