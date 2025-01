Werders Überlegungen im Transferendspurt

Bei Werder Bremen könnte vor Transferschluss am kommenden Montag noch Bewegung reinkommen. Wie Trainer Ole Werner auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Mainz 05 am Freitag (20:30 Uhr) kundtat, überlegt man am Osterdeich, einen für den Sommer geplanten Transfer vorzuziehen: „Wir schauen, wo wir einen Transfer machen können, der jetzt der Gruppe hilft. Oder wir ziehen einen Wechsel vor, den wir eigentlich im Sommer machen wollen.“ Konkrete Namen nannte der Übungsleiter jedoch nicht.

Die Bremer suchen noch nach Verstärkung für die Offensive. Dem Vernehmen nach spielt Werder mit dem Gedanken, Stürmer Yorbe Vertessen (24) von Konkurrent Union Berlin auszuleihen. Einen Last-Minute-Deal möchte man an der Weser laut Werner aber vermeiden: „Wir wollen eigentlich keinen Transfer in allerletzter Sekunde machen, bei dem man bis zuletzt zittern muss, ob er funktioniert oder nicht.“