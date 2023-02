BVB-Vertrag läuft aus: Hummels hat Alternative im Blick

In den Vertragsverhandlungen mit Marco Reus (33) und Mats Hummels (34) will Borussia Dortmund zeitnah für Klarheit sorgen. „Es gibt eine klare Tendenz. In den nächsten Wochen werden wir eine Entscheidung treffen, nicht erst im April oder Mai“, kündigte Sportdirektor Sebastian Kehl am Samstag an.

Der BVB ist bereit, beide auslaufende Verträge zu verlängern, sollten die langjährigen Gesichter des Vereins zu Gehaltskürzungen bereit sein. Logisch aber auch, dass sich sowohl Reus als auch Hummels mit möglichen Alternativen befassen für den Fall, dass eine Einigung ausbleibt.

Hummels überlegt

So wurde die Aktie Reus in den vergangenen Wochen und Monaten bei Al Nassr und Manchester United gehandelt, konkretisiert haben sich die Spuren aber nicht. Hummels wiederum, berichtet nun ‚Sport1‘, kann sich einen Wechsel in die USA vorstellen.

Die Major League Soccer spiele „in den Überlegungen des US-Sport-Fans […] eine Rolle“. In seiner Karriere lief der Innenverteidiger bislang nur für den BVB und Bayern München auf. Im neuen Jahr saß Hummels vermehrt auf der Bank – womöglich auch ein Faktor, der seine Entscheidung beeinflussen könnte. Die nächsten Wochen sollten Klarheit bringen.