Dortmund an Bensebaini-Ersatz dran

Bei Borussia Dortmund steht im Sommer ein kleiner Kader-Umbruch an. Einige Planstellen sollen überdacht und Löcher gestopft werden. Der Fokus liegt in der Offensive, doch im Falle eines Abgangs von Ramy Bensebaini (30), der überraschend mit einem Wechsel zu Olympique Marseille in Verbindung gebracht wird, muss auch in der Verteidigung nachgelegt werden.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist der BVB neben West Ham United und Olympique Marseille einer von drei heißen Interessenten für den Mexikaner Rodrigo Huescas vom FC Kopenhagen. Der 21-Jährige ist gelernter Rechtsverteidiger, kann aber die ganze Schiene beackern.

Kein Vertrauen bei Couto

Bereits vor zwei Jahren, als der Nationalspieler noch in seiner Heimat beim CD Cruz Azul spielte, beschäftigten sich die Dortmunder Spielerbeobachter zum ersten Mal mit Huescas. Dieser wechselte im vergangenen Sommer für 1,85 Millionen Euro nach Dänemark und schaffte dort in der Rückrunde den Sprung zum Stammspieler.

Dortmund sieht in dem offensivstarken Außenverteidiger laut der Boulevardzeitung einen Perspektivkandidaten für die Zukunft, im Hauptfokus liegen derzeit vor allem ein Transfer eines neuen Mittelfeld-Chefs und eines Nachfolgers von Flügelflitzer Jamie Gittens (20), der den Klub aller Voraussicht nach in Richtung Premier League verlässt.

Sollte allerdings Bensebaini den Verein verlassen, wäre eine Außenverteidiger-Planstelle offen. Julian Ryerson (27) kann sowohl links als auch rechts spielen. Yan Couto (22) ist explizit für die rechte Seite vorgesehen, konnte bisher allerdings nicht überzeugen. Huescas könnte zunächst als Backup den Konkurrenzkampf auf der rechten Seite beleben und würde gut ins Dreierketten-System von Trainer Nico Kovac passen.