Liverpool: Daran hakt der Trent-Deal

Der FC Liverpool und Trent Alexander-Arnold finden bei den Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung finanziell immer noch nicht zusammen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, liegen die beiden Parteien umgerechnet rund 120.000 Euro Wochengehalt auseinander. Laut dem Boulevardblatt bieten die Reds dem Außenverteidiger ein wöchentliches Salär in Höhe von umgerechnet 300.000 Euro. Der 26-Jährige möchte aber in die Sphären von Mohamed Salah aufsteigen und strebt ein Wochengehalt von 420.000 Euro an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Alexander-Arnolds Vertrag an der Anfield Road läuft im kommenden Sommer aus. Insbesondere Real Madrid soll sich große Hoffnungen auf einen ablösefreien Transfer des Engländers zum Ende der laufenden Spielzeit machen. Trent stammt aus der eigenen Jugend des FC Liverpools und konnte sowohl die Premier League als auch die Champions League mit dem aktuellen Tabellenführer beider Wettbewerbe gewinnen.