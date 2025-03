Liverpool: 30 Millionen für Doak?

Der FC Everton zeigt offenbar konkretes Interesse an Ben Doak. Die ‚Sun‘ berichtet, dass Toffees-Trainer David Moyes den trickreichen und schnellen Außenstürmer zur Priorität auf dem Transfermarkt erklärt hat. Laut der Boulevardzeitung wäre Doak für umgerechnet knapp 30 Millionen Euro zu haben. Die Fühler soll auch der AFC Bournemouth ausstrecken.

Der sechsfache schottische Nationalspieler steht derzeit bei Evertons Stadtrivalen FC Liverpool unter Vertrag, ist aber in dieser Saison an den FC Middlesbrough verliehen. Für den Zweitligisten stehen in 24 Einsätzen zehn Torbeteiligungen (drei Tore, sieben Assists) zu Buche. Seit Anfang Februar fehlt Doak aufgrund einer Oberschenkelverletzung.