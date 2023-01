Eze im Probetraining in Polen

https://lechia.pl/joshua-chima-eze-na-testach-w-lechii/

Joshua Chima Eze na testach w Lechii - OFICJALNA STRONA LECHII GDAŃSK

Testy w Lechii Gdańsk rozpoczyna 19-letni Joshua Chima Eze. Sztab szkoleniowy będzie mu się przyglądał w najbliższych dniach, po czym podejmie decyzję o jego przydatności do zespołu. Joshua Chima Eze to niemiecki piłkarz z nigeryjskimi korzeniami mierzący 183 cm wzrostu. Preferuje grę na pozycji defensywnego pomocnika, jednak w razie potrzeby może również występować w roli środkowego obrońcy. Eze zagrał do tej pory 60 meczów w zespołach U-17 oraz U-19 Bayeru Leverkusen. […]