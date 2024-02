Topklubs stehen bereit: Zaniolo will in die Heimat

Nicolò Zaniolo möchte in die Serie A zurückkehren. Einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge ist es der Wunsch des offensiven Mittelfeldspielers, wieder in Italien aufzulaufen. Der AC Mailand, Juventus Turin und der AC Florenz sollen bereits die Fühler ausgestreckt haben.

Derzeit ist Zaniolo von Galatasaray an Aston Villa verliehen. Beim Premier League-Vertreter spielt der 24-Jährige nur eine untergeordnete Rolle. Dass die Villans die kolportierte Kaufoption über 27 Millionen Euro ziehen, ist also äußerst unwahrscheinlich. In seiner Heimat stand der 17-fache Nationalspieler bereits für die AS Rom und Inter Mailand auf dem Feld.