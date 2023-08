Medizincheck: 27 Millionen für Zaniolo

Nicolò Zaniolo steht vor einem Wechsel in die Premier League. Fabrizio Romano zufolge findet am morgigen Mittwoch der Medizincheck bei Aston Villa statt. Zaniolo kommt zunächst per Leihe, für den Anschluss besteht eine Kaufoption von bis zu 27 Millionen Euro.

Erst im Februar war der offensive Mittelfeldspieler für 15 Millionen Euro von der AS Rom zu Galatasaray gewechselt. In zwölf Einsätzen für die Istanbuler verbuchte der 24-jährige Italiener fünf Tore und einen Assist. Zaniolos Vertrag bei Gala läuft bis 2027.