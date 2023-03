Real: Was läuft mit Veiga?

- Quelle: as

Senkrechtstarter Gabri Veiga (20) könnte Celta Vigo im Sommer in Richtung Real Madrid verlassen. Der ‚as‘ zufolge gewinnt der Mittelfeldspieler in den Planungen der Königlichen „immer mehr an Bedeutung“. Die Entwicklung des Spaniers sei den Verantwortlichen nicht verborgen geblieben, man schätze den Spieler. Ob die Blancos bei Veiga aufs Gaspedal drücken, hänge davon ab, wie es mit Luka Modric (37), Toni Kroos (33) und Dani Ceballos (26) weitergeht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allzu viel Zeit sollte sich Real mit seinen Überlegungen allerdings nicht lassen. Auch Atlético Madrid, Manchester City, der FC Arsenal, Newcastle United und der FC Liverpool sollen ein Auge auf Veiga geworfen haben. Im Kontrakt des Rechtsfußes befindet sich eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro. Es sei möglich, dass einer der englischen Vereine die Klausel überbietet, um sich die Dienste des Jungprofis frühzeitig zu sichern. Real schwebt laut ‚Cadena SER‘ ohnehin ein anderes Modell vor: Nachwuchsverteidiger Rafa Marín plus 25 Millionen Euro für Veiga.

Lese-Tipp

Osimhen immer teurer | „Madrid explodiert“