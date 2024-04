DFB-Talent Schade vor dem Comeback

Kevin Schade kehrt bald in den Spielbetrieb zurück. Das deutsche Offensivtalent vom FC Brentford hat sich von seiner Hüftoperation im September erholt und wird laut Cheftrainer Thomas Frank am morgigen Dienstag in einem internen Testspiel mitwirken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Geht dabei alles gut, könnte der 22-Jährige am Samstag mit seinem Team zum Premier League-Auswärtsspiel zu Aston Villa reisen. Schade war im Januar 2023 vom SC Freiburg nach England gewechselt. Im vergangenen Sommer zahlte Brentford für den dreifachen deutschen Nationalspieler dann festgeschriebene 25 Millionen Euro Ablöse. Schades magere Bilanz seither: 25 Einsätze, ein Tor und ein Assist.