„Mehrere Optionen“: Maatsen spricht über BVB-Zukunft

Ian Maatsen kam im Januar als Leihspieler zum BVB und wusste auf Anhieb zu überzeugen. Auf der linken Abwehrseite ist der 22-Jährige seit seiner Ankunft unumstrittener Stammspieler. Ob der Außenverteidiger den Dortmundern auch nach der Saison erhalten bleibt, bleibt aber vorerst offen.

Sein Stammverein ist der FC Chelsea. Doch dort hat Maatsen seit seinem Wechsel aus der Jugend der PSV Eindhoven 2018 nur 16 Einsätze absolviert. Immer wieder wurde der Niederländer verliehen, um Spielpraxis zu sammeln. Erst zu Charlton Athletic, dann zu Coventry City, dem FC Burnley und nun zu Borussia Dortmund in die Bundesliga.

Toller Empfang in der Mannschaft

In Deutschland gefällt es Maatsen gut und auch mit seinen Teamkameraden kommt der Leihspieler von Anfang an gut klar, wie er in einem Interview mit den ‚Ruhr Nachrichten‘ erzählt: „Gleich als ich das erste Training mit den Jungs gehabt habe, habe ich diese spezielle Verbindung gespürt. Alle haben mich sehr nett empfangen, ich hatte auch gleich einen guten Draht zum Staff und den Mitarbeitern.“

Die Umstellung vom englischen auf den deutschen Fußball fiel dem Abwehrspieler leicht. Er wurde im Januar direkt Rookie des Monats der Bundesliga. „Die Spiele in der Premier League sind noch mal etwas schneller als die in der Bundesliga. Darüber hinaus ist der Spielplan noch enger getaktet. Auch wenn die Wettbewerbe in Deutschland ebenfalls anspruchsvoll sind, ist die Intensität in England nochmal ein bisschen höher“, fasst Maatsen die Unterschiede der Ligen zusammen.

Mit dem BVB Großes erreichen

Ob nun auf Augenhöhe mit der Premier League oder nicht, in dieser Woche steht beim BVB sowieso ein ganz anderer Wettbewerb im Fokus. Am Mittwoch (21 Uhr) treffen die Dortmunder im Champions League-Halbfinalhinspiel auf Paris St. Germain. Ein Spiel, auf das sich der Niederländer besonders freut: „Als ich nach Dortmund gewechselt bin, hätte ich nicht damit gerechnet, dass wir es bis ins Halbfinale schaffen. Natürlich hatte ich mir mit dem BVB vorgenommen, etwas zu erreichen und jetzt haben wir die große Chance, das zu schaffen.“

Im Sommer läuft Maatsens Leihvertrag bei den Dortmunder aus. Ob er dem Verein erhalten bleibt, ist derzeit noch unklar: „Was im Sommer sein wird, weiß ich jetzt noch nicht. Es wird sicher mehrere Optionen geben. Was ich sagen kann, ist, dass ich mich in Dortmund sehr wohl fühle und sehr gerne beim BVB bin.“ Seine Zukunft sieht der 22-Jährige allerdings auch noch nach dem Saisonabschluss im Juni in Deutschland: „Mein Traum ist es, bei der Europameisterschaft mit den Niederlanden den Titel zu gewinnen.“