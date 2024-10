Top5: Die besten Bundesliga-Neuzugänge des Sommers

Platz 1: Serhou Guirassy (28/Borussia Dortmund)

Das Beste dieser bislang überaus durchwachsenen Saison von Borussia Dortmund: Serhou Guirassy trägt schwarz-gelb, ist seit einigen Wochen wieder fit und spielt herausragend. Nach neun Einsätzen stehen bereits sieben Tore und drei Vorlagen zu Buche. Der Guineer trifft selbst, setzt aber auch seine Mitspieler exzellent in Szene. Der BVB hat endlich wieder einen Topstürmer, der mit 18 Millionen Euro obendrein nicht allzu teuer war. Wo stünde Dortmund jetzt wohl ohne den besten Bundesliga-Neuzugang des Sommers?

Platz 2: Michael Olise (22/FC Bayern)

Dem FC Bayern gelang mit der Verpflichtung von Michael Olise ein großer Coup. Wie Guirassy kommt der französischen Flügelstürmer zum aktuellen Zeitpunkt auf sieben Treffer und drei Assists, damit lässt er einem gewissen Leroy Sané kaum noch Chancen auf die Startelf. Olise bringt alles mit, um sich beim Rekordmeister zum Außenstürmer von Weltniveau zu entwickeln und die Münchner Offensive auf Jahre hinaus zu prägen. Keine Frage, die 53 Millionen Euro Ablöse sind bestens angelegtes Geld. Einen Alleinunterhalter-Status wie Guirassy in Dortmund hat Olise neben Kane und Co. allerdings nicht.

Platz 3: Tim Kleindienst (29/Borussia M‘gladbach)

Auch Bronze geht an einen Offensivspieler: Tim Kleindienst kann schon jetzt als einer der besten Gladbach-Neuzugänge der vergangenen Jahre angesehen werden. Die Fohlen sind unter Trainer Gerardo Seoane nicht gerade für ein mitreißendes Offensiv-Feuerwerk bekannt, umso beeindruckender die Quote von sechs Buden in acht Ligaspielen. Völlig verdient die Einladung zur Nationalmannschaft, gekrönt von zwei Einsätzen im DFB-Trikot. Hätten die Gladbacher Bosse diese Entwicklung in einer Glaskugel vorausgesehen, wäre ihnen Kleindienst vermutlich noch deutlich mehr als sieben Millionen Euro Ablöse wert gewesen.

Platz 4: Tom Rothe (20/Union Berlin)

Nun wird es aber Zeit für einen Defensivspieler: Tom Rothe mischte vergangene Saison bereits die zweite Liga im Trikot von Holstein Kiel auf. Jetzt macht der blonde Lockenkopf eine Etage weiter oben bei Union Berlin genauso stürmisch weiter. Fünf Millionen Euro Ablöse zahlten die Eisernen Borussia Dortmund und haben allen Grund zum Händereiben. Rothe passt auf der linken Schiene perfekt in das Spielsystem von Trainer Bo Svensson, bringt sich auch vorne fleißig ein (zwei Tore, eine Vorlage) und macht niemand geringeres als Nationalspieler Robin Gosens vergessen. Da könnte eine tolle Karriere begonnen haben. Übrigens verfügt der BVB über eine Rückkaufoption ab 2026.

Platz 5: Mohamed Amoura (24/VfL Wolfsburg)

Auch in dieser Bundesliga-Saison tut sich der VfL Wolfsburg wieder schwer. Zumindest aber haben die Wölfe mit Mohamed Amoura einen echten Volltreffer auf dem Sommer-Transfermarkt gelandet. Verletzt in die Saison gestartet drehte der pfeilschnelle Algerier richtig auf und sammelte innerhalb weniger Wochen sechs Scorerpunkte (ein Tor, fünf Vorlagen). Im nächsten Sommer kann der VfL den Leihstürmer für kolportierte 14,5 Millionen Euro von Union Saint-Gilloise loseisen. Nach den aktuellen Eindrücken werden sich die Niedersachsen diesen Deal wohl kaum entgehen lassen.