Luhukay verlässt Venlo

Jos Luhukay wird ab der kommenden Saison nicht mehr als Trainer von VVV Venlo arbeiten. Sein Vertrag beim niederländischen Zweitligisten wurde in gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst.

𝗟𝘂𝗵𝘂𝗸𝗮𝘆 𝘃𝗲𝗿𝘁𝗿𝗲𝗸𝘁 𝗯𝗶𝗷 𝗩𝗩𝗩-𝗩𝗲𝗻𝗹𝗼



Jos Luhukay neemt afscheid als trainer van VVV-Venlo. De Venlose oefenmeester is samen met de clubleiding tot de conclusie gekomen dat het beter is om de samenwerking per direct te beëindigen.#JosBedankt #VeurAltied