Wie ein guter Wein: Verlängert CR7 bei Juve?

Cristiano Ronaldo altert wie ein guter Wein – oder doch eher wie Benjamin Button? Fest steht: CR7 ist in bestechender Form und nimmermüde. Am morgigen Freitag wird er 36, von Alterserscheinungen keine Spur. Ronaldo fegt noch immer über den Platz, als wäre er in den Mittzwanzigern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim 2:1-Sieg am vergangenen Dienstag in der Coppa Italia gegen Inter Mailand war der fünfmalige Weltfußballer mal wieder der entscheidende Akteur und erzielte beide Treffer für Juventus Turin. Vor der Szene zum 2:1 antizipierte Ronaldo die Bewegung von Innenverteidiger Alessandro Bastoni (21) und schob den Ball vorbei am herausgeeilten Keeper Samir Handanovic (36) ins leere Tor. Einmal mehr stellte er seine Sprintqualitäten und den Killer-Instinkt eindrucksvoll unter Beweis.

Verlängert Ronaldo?

Im nunmehr dritten Jahr in Turin spielt der Portugiese seine bisher stärkste Saison. Nur logisch, dass nun die italienische Presse über eine Ausdehnung des 2022 auslaufenden Arbeitspapiers spekuliert. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, denken sowohl die Alte Dame als auch Ronaldo selbst darüber nach, den den Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2023 zu verlängern.

Zugegeben: Der 170-fache Nationalspieler nimmt sich ab und an mal Pausen im Spiel und vernachlässigt die Defensivarbeit. Doch angesichts herausragender Quoten sieht ihm Cheftrainer Andrea Pirlo die partielle Arbeitsscheu wohl nach. Zuweilen wird der 1,87-Mann auch geschont, setzt Partien aus, um Energie zu sparen.

Kein Ende in Sicht

Neben seinem Doppelpack beim Weiterkommen gegen Inter trug sich Ronaldo ein weiteres Mal in die Geschichtsbücher ein, erzielte seine Karriere-Treffer 762 und 763. Damit ist er nun der torgefährlichste Fußballspieler aller Zeiten. Dass Ronaldo noch lange nicht genug vom Profifußball hat, unterstreichen auch die Aussagen aus einem Interview mit der ‚Marca‘ im Februar 2020.

„Ich kann spielen, bis ich 40 bin. Vieles wird davon abhängen, wie ich mich fühle. Körperlich wird es niemals ein Problem geben.“ Klar ist: Solange Ronaldo weiterhin wie am Fließband trifft, gibt es keinen Grund aufzuhören oder seine Karriere andernorts fortzusetzen. So ist es wahrscheinlich, dass sich alle Fans der Bianconeri noch ein paar weitere Jahre an ihrem Torjäger erfreuen können.