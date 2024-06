Gladbach erteilt Ullrich Wechselverbot

Borussia Mönchengladbach plant in der kommenden Saison fest mit Lukas Ullrich. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll der 20-Jährige in der neuen Spielzeit deutlich mehr Spielzeit erhalten als bisher. Der Linksverteidiger war im vergangenen Sommer als Riesentalent von Hertha BSC an den Niederrhein gewechselt, konnte Trainer Gerardo Seoane jedoch bisher nicht nachhaltig von sich überzeugen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ullrich absolvierte für die Fohlen nur vier Kurzeinsätze, könnte aber einer der Gewinner der schlechten Spielzeit sein, die die Gladbacher auf Rang 14 und nur einen Punkt vor den Abstiegsplätzen beendeten. Profitieren könnte der Linksfuß von der unklaren Zukunft seiner Positionskonkurrenten Luca Netz (21) und dem meisten auf der rechten Seite agierenden Joe Scally (21). Beide gelten als mögliche Verkaufskandidaten.