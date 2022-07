BVB: Aning erstmal zur U23

Edin Terzic nimmt Neuzugang Prince Aning nicht mit ins nächste Trainingslager nach Bad Ragaz. Der 18-jährige Außenbahnspieler soll nun zunächst einmal mit der U23 trainieren, um sich an die dortigen Abläufe zu gewöhnen. Zudem soll der schlaksige Linksfuß „Stabilität für Seniorenfußball“ erlangen, wie es Terzic laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ formuliert.

Die ersten Eindrücke von Anings Qualitäten sind dennoch sehr positiv. „Der Junge macht total Spaß, weil er diese Genialität am Ball hat, den Mut, immer wieder in die Aktionen zu gehen“, befindet Terzic. Für rund 300.000 Euro Ausbildungsentschädigung wechselte Aning in diesem Sommer von Ajax Amsterdam zum BVB.