Sancho offen für Wechsel – schlägt der BVB im Winter zu?

Jadon Sancho ist offenbar gewillt, Manchester United zu verlassen. Laut den ‚Manchester Evening News‘ liebäugelt der Flügelspieler mit einem Abschied in der kommenden Transferperiode, sollte sich die Perspektive des aktuell suspendierten Profis bei den Red Devils bis Januar nicht bessern.

Als Abnehmer bringt die Tageszeitung einmal mehr Borussia Dortmund ins Spiel. Auch Nottingham Forest zeige Interesse an dem 23-Jährigen. Bei den Tricky Trees steht mit Steve Cooper ein Trainer an der Seitenlinie, der mit Sancho bereits im Rahmen der englischen U17-Nationalmannschaft zusammenarbeitete.

Interesse an einem Wechsel nach Saudi-Arabien hat Sancho dem Vernehmen nach nicht. Grundsätzlich, das kann angenommen werden, würde United seinem 85-Millionen-Mann aber wohl keine Steine in den Weg legen. Zu häufig sorgt Sancho außerhalb des Platztes für negative Schlagzeilen, zudem überzeugte er auch auf sportlicher Ebene nur höchstselten. In Folge eines Streits mit Trainer Erik ten Hag wurde der ehemalige Bundesligaprofi erst am gestrigen Donnerstag von dem Premier League-Klub suspendiert.