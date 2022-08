VfB: Pfeiffer drei Spiele gesperrt

Der VfB Stuttgart muss in den kommenden Partien auf Sommerneuzugang Luca Pfeiffer verzichten. Wie die Schwaben vermelden, wurde der 26-jährige Angreifer nach seiner Roten Karte in der Partie gegen den 1. FC Köln (0:0) vom DFB für drei Meisterschaftsspiele gesperrt.

Pfeiffer hatte sich in der 56. Spielminute wegen eines groben Foulspiels an Timo Hübers einen Platzverweis eingehandelt. Aufgrund der Sperre wird der Mittelstürmer für Stuttgart frühestens wieder am 1. Oktober gegen den VfL Wolfsburg zur Verfügung stehen.