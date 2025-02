Fast fix: Union verpflichtet Bundesliga-Stürmer

Steffen Baumgart coacht bei Union Berlin die schwächste Offensive der Bundesliga. Bei den geschossenen Toren belegen die Eisernen mit 16 den letzten Platz. Für neue Torgefahr soll nun Maximilian Philipp vom SC Freiburg sorgen.

Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der Transfer unmittelbar bevor. Zwar seien noch letzte Details zu klären, im Kern haben sich aber bereits alle Parteien auf den Wechsel verständigt. Weitere Details nennt der Bezahlsender nicht.

Rückkehr nach Berlin

Für Philipp bedeutet dies eine Rückkehr in seine Geburtsstadt. In der Jugend war der Stürmer für Hertha BSC und Tennis Borussia Berlin aktiv. In der vergangenen Saison war der 30-Jährige vom VfL Wolfsburg nach Freiburg verliehen ehe eine Kaufpflicht griff. In der laufenden Spielzeit ist Philipp an der Dreisam vollends außen vor, bei zwei Einsätzen sammelte er lediglich 15 Einsatzminuten.