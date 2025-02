Einer schon vor Ort: Union vor Stürmer-Doppelschlag

Bei Maximilian Philipp seien nur noch letzte Details zu klären. Grundsätzlich sind sich Union Berlin, der SC Freiburg sowie der 30-Jährige über einen Transfer bereits einig. Mit Marin Ljubicic wird ein weiterer Stürmer konkret mit den Köpenickern in Verbindung gebracht.

Wie die ‚Oberösterreichische Nachrichten‘ berichten, steht dessen Abschied von LASK kurz bevor. Das Ziel: Berlin. Über die genau Ablöse schweigt sich die Lokalzeitung aus, nennt lediglich den Hinweis, dass der Verkauf der zweitteuerste der Vereinsgeschichte sein könnte.

Millionenablöse

Linzer Rekordtransfer ist aktuell Keito Nakamura, für den Stade Reims 2023 zwölf Millionen Euro an die Donau überwies. Dahinter rangiert mit einer Ablöse von 3,5 Millionen Victor Sá, der sich 2019 dem VfL Wolfsburg angeschlossen hatte.

Ljubicic läuft seit zwei Jahren in Oberösterreich auf. In der laufenden Saison war er in 26 Pflichtspielen an acht Treffern direkt beteiligt. In Linz steht der 22-jährige Kroate noch bis 2027 unter Vertrag, wurde aber am vergangenen Freitag vom Training freigestellt, um seinen Wechsel voranzutreiben.

Ljubicic schon in Berlin

Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der Stürmer am heutigen Samstagabend (18:30 Uhr) beim Spiel gegen RB Leipzig zu Gast in der Alten Försterei. Die Eisernen scheinen tatsächlich in den letzten Zügen des Wintertransfermarkts einen Doppelschlag für den Sturm zu forcieren.