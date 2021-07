Wolfsburg holt U21-Knipser Nmecha

Der VfL Wolfsburg hat sich erneut die Dienste von Lukas Nmecha gesichert. Der Stürmer der deutschen U21-Nationalmannschaft kommt von Manchester City und kostet dem Vernehmen nach acht Millionen Euro Ablöse. Ausgestattet wird der 22-Jährige mit einem Vertrag bis 2025. Nmecha war bereits 2019 für ein halbes Jahr per Leihe Teil des Wolfsburger Kaders.

„Wir waren von Lukas‘ Qualitäten immer überzeugt und haben seinen Weg auch nach seinem Weggang aus Wolfsburg weiter genau verfolgt", erklärt Sportdirektor Marcel Schäfer. Die Wölfe lassen mit der Nmecha-Verpflichtung gleich mehrere Bundesligisten in die Röhre gucken. Vor allem RB Leipzig hatte den 1,85 Meter großen Rechtsfuß ganz oben auf der Wunschliste.

Für den RSC Anderlecht kam der gebürtige Hamburger in der abgelaufenen Spielzeit auf 21 Treffer in 41 Pflichtspieleinsätzen. Zudem glänzte Nmecha bei der diesjährigen U21-Europameisterschaft mit vier Toren in vier Einsätzen, darunter auch der 1:0-Siegtreffer im Finale gegen Portugal.