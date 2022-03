Der BVB-Plan mit Rose

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund erwägen aktuell keine vorzeitige Trennung von Cheftrainer Marco Rose. Einem Bericht der ‚WAZ‘ zufolge hat der 45-Jährige nicht nur einen Vertrauensvorschuss bis zum Saisonende. Es sei unverändert der Plan der Bosse, auch die nächste Saison mit Rose an der Seitenlinie zu bestreiten.

Mit Platz zwei mag der Leipziger aktuell zwar den Soll in der Bundesliga erfüllen, doch das frühzeitige Aus in den Pokalwettbewerben wiegt schwer. Die ernüchternde Bilanz: Aus im Pokal-Achtelfinale, Aus in der Champions League-Gruppenphase, Aus in der Europa League-Zwischenrunde. Trotz allem sitzt Rose aber noch fest im Sattel.