FCA-Neuzugang Cardona fällt aus

Neuzugang Irvin Cardona steht dem FC Augsburg für die kommenden Spiele nicht zur Verfügung. Trainer Enrico Maaßen erklärte auf der heutigen Pressekonferenz: „Bei Cardona ist der Fuß dick, aber es ist nichts weiter kaputtgegangen. Er wurde genäht, wir müssen die Daumen drücken, dass er schnell wieder dabei ist.“ Zwei bis drei Wochen werde Cardona womöglich ausfallen.

Der 25-jährige Stürmer wurde bei der 3:4-Niederlage gegen Borussia Dortmund am Sonntag für den ebenfalls angeschlagenen Rubén Vargas eingewechselt, ehe er selbst in der 65. Minute den Platz verlassen musste. Erst am Mittwoch war Cardona für eine halbe Million Euro von Stade Brest nach Augsburg gewechselt, sein Vertrag läuft bis 2027.

