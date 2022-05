Kuranyi-Sohn heuert beim VfB an

Karlo Kuranyi tritt beim VfB Stuttgart in die Fußstapfen seines Vaters Kevin. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der 16-Jährige im Sommer von den Stuttgarter Kickers zur U19-Auswahl des VfB wechseln.

Die VfB-Fans erinnern sich gerne an den Namen Kuranyi: Kevin Kuranyi (40) hatte von 1997 bis 2005 eine erfolgreiche Zeit bei den Schwaben und avancierte zum Nationalspieler. In 131 Spielen für Stuttgart markierte er 56 Treffer. Derzeit ist er in einer beratenden Funktion für seinen Sohn tätig. Karlo Kuranyi spielt ebenso wie sein Vater auf der Mittelstürmerposition und trägt die Rückennummer 22.