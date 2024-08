Bundesliga geht leer aus: Van den Berg wechselt nach Brentford

Der FC Brentford schlägt bei der direkten Konkurrenz zu. Sepp van den Berg wechselt mit sofortiger Wirkung vom FC Liverpool zu den Bees. Bei seinem neuen Arbeitgeber unterschreibt der niederländische Innenverteidiger bis 2029. Die Reds sollen sich eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 17,5 Prozent gesichert haben.

Die vergangene Saison verbrachte van den Berg leihweise beim FSV Mainz 05. Zahlreiche Klubs aus Deutschlands Oberhaus hätten den 22-Jährigen gerne von einem Verbleib in der Bundesliga überzeugt, darunter unter anderem die Rheinhessen selbst, der VfL Wolfsburg und bis zuletzt auch Bayer Leverkusen, denen das Gesamtpaket aus 30 Millionen Euro Ablöse plus sechs Millionen an Boni zu teuer war.

Brentford geht dagegen ein vielversprechender Abwehrspieler ins Netz. Während seiner Leihe stand van den Berg in 33 Ligapartien auf dem Platz, lediglich ein Spiel verpasste er gelbgesperrt. Dabei fiel der 1,92 Meter große Innenverteidiger vor allem durch sein kluges Stellungsspiel und seine starke Zweikampfführung auf, konnte aber mit drei Treffern auch seine Offensivgefahr bei Standards unter Beweis stellen.