40-Millionen-Stürmer: Gleich zwei neue Torjäger für Werder?

Bei Werder Bremen ist die Transferperiode noch nicht abgeschlossen. Gerüchte um einen Abgang von Marvin Ducksch halten sich hartnäckig. Der 30-jährige Stürmer könnte die Norddeutschen noch verlassen. Neben Ducksch gelten außerdem Oliver Burke (27) und Dawid Kownacki (27) als Streichkandidaten.

Für Ersatz ist offenbar schon gesorgt. Die Grün-Weißen haben angeblich mindestens einen neuen Angreifer an der Angel. Laut ‚Germanijak‘ steht der Bundesligist vor der Verpflichtung von Ante Crnac. Dem kroatischen Portal zufolge befinden sich die „Verhandlungen in der Endphase“, der 20-jährige Mittelstürmer stünde demnach schon nach einem Jahr im Dienste von Raków Czestochowa vor dem nächsten Karriereschritt.

Lese-Tipp

Bremen: Werners Plan mit Ducksch

Ehemaliges Supertalent

Zu einer möglichen Ablöse, Vertragsdetails oder dem Transfermodell gibt es Stand jetzt noch keine Informationen. Doch nicht nur bei Crnac haben die Bremer ihre Finger im Spiel. Es könnte auch ein Stürmer an den Osterdeich wechseln, der vor vier Jahren noch für satte 40 Millionen Euro über den Ladentisch gegangen ist: Fábio Silva.

Der inzwischen 22-Jährige galt einst als großes Versprechen des portugiesischen Fußballs. Nach besagtem 40-Millionen-Transfer vom FC Porto zu den Wolverhampton Wanderers geriet Silvas Karriere sukzessive ins Stocken. Dreimal in wurde der Rechtsfuß in der Folge von den Wolves verliehen.

Finanzielle Grenzen?

Zuletzt an die Glasgow Rangers, für die Silva in 25 Partien sechs Treffer erzielte. Auch diesen Sommer steht wieder eine Leihe an, denn das Tischtuch zwischen dem einstigen Rekordeinkauf und den Wolves ist zerschnitten. Laut Fabrizio Romano bewirbt sich auch Werder um den Youngster, der auch schon ein Thema beim VfL Wolfsburg war. Der größte Knackpunkt aus Bremer Sicht sind die finanziellen Vorstellungen der Engländer.

Wolverhampton schwebt bei Silva eine Leihe mitsamt Kaufpflicht in Höhe von 20 Millionen Euro vor. Gut möglich, dass die Grün-Weißen dann ein heißes Thema werden, sollte ein Ducksch-Verkauf in die Wüste einige Millionen in die Bremer Kassen spülen. Die Konkurrenz ist mit dem FC Valencia, Espanyol Barcelona und Betis Sevilla groß. Ein Leih-Angebot des FC Genua wurde von den Wolves laut Romano jüngst abgelehnt.