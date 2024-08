Union vor Bernardo-Transfer – Freigabe für Gosens

Union Berlin arbeitet weiter am Kader für die neue Saison. Nach dem Beinah-Fiasko in der vergangenen Spielzeit soll es diesmal in der Tabelle wieder deutlich weiter nach oben gehen. Sechs Transfers haben die Köpenicker bereits eingetütet, aber auch auf der Abgangsseite wird sich noch etwas tun.

Unter der Anzeige geht's weiter

Robin Gosens möchte den Verein verlassen und liebäugelt mit einer Rückkehr nach Italien, unter anderem sollen der FC Turin, der FC Bologna und Lazio Rom an dem 30-Jährigen interessiert sein. Prinzipiell möchte Union dem Linksfuß keine Steine in den Weg legen – wenn die Ablöse stimmt und ein Nachfolger gefunden wird. Letzteres scheint nun der Fall zu sein. Die Berliner sollen sich laut ‚Bild‘ mit Bernardo vom VfL Bochum einig sein.

Lese-Tipp

Kiel verkündet Puchacz-Transfer

Sieben Millionen plus Boni

Lange Zeit galt Borussia Mönchengladbach als der heißeste Interessent für den Linksverteidiger, der in der abgelaufenen Spielzeit der zweikampfstärkste Verteidiger der Bundesliga war. Doch den Fohlen fehlte das Geld für ein ernsthaftes Angebot. Die Borussia muss erst Spieler verkaufen, bevor sie weiter investieren kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das machte sich Union zunutze und stieg in den Poker um Bernardo ein. Für sieben Millionen Euro plus Boni sollen die Köpenicker nun den Zuschlag erhalten haben. Bernardos Berater reisten an diesem Wochenende bereits ins Trainingslager der Bochumer, um Gespräche zu führen.

Go für Gosens

Spätestens am kommenden Dienstag soll der Deal nach Informationen der Boulevardzeitung verkündet werden. Dies wäre gleichbedeutend mit einer Wechselerlaubnis für Gosens. Einem Abgang des Nationalspielers stünde dann von Union-Seiten nichts mehr im Wege.