Premier-League-Riesen werfen Auge auf David

Tottenham Hotspur und Manchester United sind auf der Suche nach einem neuen Stürmer auf die Personalie Jonathan David vom OSC Lille gestoßen. Laut ‚Sky Sports‘ sind die beiden englischen Klubs an einer Verpflichtung interessiert. Erst in der vergangenen Woche sagte Lille-Präsident Olivier Letang, dass ein David-Abgang im Sommer durchaus denkbar sei.

Der 24-Jährige war in den vergangenen Jahren der treffsicherste Stürmer seines Vereins. In 45 Pflichtspielen steuerte er 25 Treffer und acht Vorlagen bei. Der Kanadier geht beim französischen Klub in sein letztes Vertragsjahr, dementsprechend besteht in diesem Sommer die letzte Chance auf angemessene Ablöse.