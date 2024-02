BVB: Hummels-Gespräche gestartet

Borussia Dortmund hat die Verhandlungen mit Mats Hummels über eine mögliche Verlängerung seines zum Saisonende auslaufenden Vertrags gestartet. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, war Hummels‘ Vater und Berater Hermann Hummels am heutigen Mittwoch für ein einstündiges Gespräch auf der Geschäftsstelle des BVB zugegen. Demzufolge ist der heutige Termin als Auftakt der Gespräche zu betrachten. Noch ist die Zukunft des 35-jährigen Innenverteidigers offen.

„Irgendwann muss man einen Cut machen“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zuletzt über die Hummels-Zukunft. Berichten zufolge kann der Routinier selbst entscheiden, ob er nochmal einen neuen Vertrag unterschreibt. Kommt es zu keiner Verlängerung, ist beim Weltmeister von 2014 auch ein Karriereende ein Thema. In der laufenden Saison ist Hummels nach wie vor ein wichtiger Faktor in der Dortmunder Defensive. Wettbewerbsübergreifend stand er in 23 Pflichtspielen auf dem Platz.