Um Hummels Willen: Daran hängt die BVB-Verlängerung

„Irgendwann muss man einen Cut machen“, sagte Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl jüngst über die Zukunft mit Mats Hummels. Ob besagter Cut schon mit Ablauf des aktuellen Arbeitspapiers nach dieser Saison erfolgen wird, legt der BVB offenbar in die Hände des Spielers. Hummels selbst kann laut einem Bericht der ‚Bild‘ entscheiden, ob er einen neuen Vertrag bei Schwarz-Gelb unterzeichnet oder nicht.

Es hänge alles an Hummels‘ Willen. Signalisiert der 35-Jährige Bereitschaft für eine Verlängerung, geben die Verantwortlichen an der Strobelallee demnach „sofort grünes Licht“. Kommt eine Verlängerung mit dem BVB nicht zustande, sei auch ein Karriereende möglich.

Negative Tendenz bei Reus

Anders sieht die Lage bei Hummels langjährigem Kollegen Marco Reus (34) aus. Da geht die Tendenz in den vergangenen Wochen immer mehr in Richtung Abschied zum Saisonende. Die abnehmende sportliche Bedeutsamkeit des Offensivmanns unter Trainer Edin Terzic gepaart mit dem enorm hohen Gehalt lassen Dortmund an der Sinnhaftigkeit einer Verlängerung zweifeln. Bei Hummels, der auch in dieser Saison wieder zu den Leistungsträgern gehört (23 Einsätze), scheinen Zweifel dieser Art nicht zu bestehen.