Werder verpflichtet Offensiv-Juwel Mina

Endlich wieder ein Johan beim SV Werder Bremen. 14 Jahre nach dem Abgang von Spielmacher-Legende Johan Micoud haben die Grün-Weißen Namensvetter Johan Mina (18) von CS Emelec unter Vertrag genommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir sind froh, dass wir Johan von einem Wechsel nach Bremen überzeugen konnten. Johan ist ein offensiver Mittelfeldspieler, ein Spielmacher mit Abschlussqualitäten. Bei der Südamerikameisterschaft der U17, bei der er Torschützenkönig wurde, und bei der U17-Weltmeisterschaft hat er mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht“, freut sich Sportchef Frank Baumann, „wir werden ihm aber nach seinem Wechsel nach Deutschland ausreichend Zeit geben, sich hier zu akklimatisieren und sich an den europäischen Fußball zu gewöhnen.“

Auch Mina blickt voller Vorfreude auf seine Zeit am Osterdeich. „Ich habe mich sehr bewusst für Werder Bremen entschieden, weil Werder ein guter Klub ist, der in der Vergangenheit bereits gezeigt hat, dass er für Spieler aus Südamerika ein guter Start in den europäischen Fußball ist. Ich werde sicherlich eine gewisse Anlaufzeit brauchen, freue mich aber riesig auf die neue Aufgabe.“

Mina ist ein hochtalentierter Linksfuß, der in der Offensive viele Positionen bekleiden kann. Dabei ist er eher Spielmacher als Mittelstürmer. Seine Treffsicherheit ist dennoch bemerkenswert: In zwölf Partien mit der ecuadorianischen U17 erzielte Mina acht Treffer.