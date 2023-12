Leipzig: Carvalho zurück zu Fulham?

Kehrt Fábio Carvalho (21) zu seinem Jugendklub FC Fulham zurück? Der ‚Mirror‘ berichtet, dass der Premier League-Klub und auch der Offensivspieler einer erneuten Zusammenarbeit offen gegenüberstehen. Die Londoner hatte Carvalho im Sommer 2022 gegen eine Ablöse von sechs Millionen Euro Richtung Liverpool verlassen.

Der Klopp-Klub verlieh den Portugiesen im vergangenen Sommer an RB Leipzig. Dort kommt Carvalho aber fast gar nicht zum Zug. Die Reds denken deshalb über einen Abbruch der Leihe und die Weitergabe an einen anderen Verein nach. Sportdirektor Rouven Schröder sagte dazu kürzlich in der ‚Bild‘: „Das sind so typische Machtspielchen. Fabio hat Vertrag bis Sommer 2024, wir sind absolut zufrieden mit ihm. Wir möchten, dass der Junge kratzt und beißt. Er wird seine Einsatzzeiten bekommen.“