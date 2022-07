500 Millionen-Klausel: Lewandowski unterschreibt bei Barça

Robert Lewandowski hat beim FC Bayern längst Servus gesagt. Doch erst jetzt sind alle Verträge und Dokumente für seinen Wechsel zum FC Barcelona endgültig unterschrieben. Der polnische Starstürmer ist ab sofort Spieler von Barça.

Bei den Katalanen erhält der 33-jährige Torjäger einen Vierjahresvertrag. Die in Spanien in allen Arbeitsverträgen von Profifußballern notwendige Ausstiegsklausel liegt bei 500 Millionen Euro.

Die Offiziellen vom FC Barcelona geben auch die genauen Ablösemodalitäten bekannt. So fließen 45 Millionen Euro an den deutschen Rekordmeister. An der Säbener Straße kann man sich außerdem auf erfolgsorientierte Boni in Höhe von fünf Millionen Euro freuen.