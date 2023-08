Bono: Vom Supercup nach Saudi-Arabien

Der Wechsel von Torhüter Bono biegt auf die Zielgerade. Wie die ‚Marca‘ berichtet, flog der 32-Jährige nach dem verlorenen UEFA Supercup gegen Manchester City (4:5 n.E.) nicht mit dem FC Sevilla zurück nach Hause sondern blieb in Athen, um seinen Transfer zu Al Hilal abzuschließen.

Bemerkenswert: Bono lief am gestrigen Mittwoch noch ein letztes Mal für Sevilla auf, ehe ihm nun ein Topvertrag in der Wüste winkt. Nach FT-Informationen kassiert der Marokkaner in Saudi-Arabien künftig drei Jahre lang zwölf Millionen Euro pro Saison. 21 Millionen Euro Ablöse fließen nach Sevilla. Auch der FC Bayern hatte Interesse an Bono, der Preis war den Münchnern jedoch zu hoch.