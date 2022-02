Newcastle an Kepa interessiert

Der FC Chelsea könnte den ehemals teuersten Torhüter aller Zeiten an Ligakonkurrent Newcastle United verkaufen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, rufen die Blues für Kepa Arrizabalaga umgerechnet knapp 60 Millionen Euro Ablöse auf, Newcastle sei neben einer „Vielzahl von La Liga-Klubs“ an einer Verpflichtung interessiert.

Der mittlerweile 27-Jährige war im Sommer 2018 für die Rekordablöse von 80 Millionen Euro von Athletic Bilbao an die Stamford Bridge gekommen. Seitdem stand der Baske zwar in 122 Pflichtspielen zwischen den Pfosten, konnte die in ihn gesetzten Erwartungen aber nie über einen längeren Zeitraum erfüllen. Seit der Verpflichtung von Edouard Mendy im Sommer 2020 ist Kepa meist nur noch zweite Wahl.