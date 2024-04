HSV entgeht Tah-Bonus

Der Hamburger SV hätte an der Meisterschaft von Bayer Leverkusen mitverdienen können. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hatte die Werkself in den Ablöseverhandlungen mit den Rothosen um Jonathan Tah im Jahr 2015 eine Bonuszahlung für den Fall der Meisterschaft vorgeschlagen, um die Ablöse zu drücken. Angesichts der damaligen Dominanz des FC Bayern für die Hamburger ein zu unrealistisches Szenario. Der heutige Zweitligist bestand auf die Ablöse in Höhe von neun Millionen Euro und verzichtete entsprechend auf die mögliche Prämie.

An den Erfolgen der Rheinländer partizipieren die Hanseaten aber dennoch. Für jede Champions League-Teilnahme werden 500.000 Euro fällig, aktuell kamen so bislang zwei Millionen Euro zusammen. Zudem besitzt der HSV eine Weiterverkaufsbeteiligung. Für jeden Euro, der bei einem zukünftigen Verkauf über der Ablöse von 2015 liegt, werden die Hamburger mit zehn Prozent beteiligt.